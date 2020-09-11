Тамбов, , 08:05 — REGNUM Голосование на выборах губернатора Тамбовской области началось 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В этом году жители региона смогут проголосовать на выборах в один из трёх дней — 11, 12 и 13 сентября, в единый день голосования. Такое решение принято в целях защиты избирателей от коронавируса. В списках избирателей на 1 июля 2020 года значится 832 288 человек.

На пост губернатора зарегистрированы пять кандидатов — Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин («Казачья партия Российской Федерации»), Александр Никитин («Единая Россия»), Павел Плотников («Справедливая Россия») и Игорь Телегин (ЛДПР).

Также в регионе проходят выборы депутатов Тамбовской городской думы седьмого созыва, всего в регионе состоится 16 муниципальных избирательных кампаний. За 202 депутатских мандата представительных органов местного самоуправления борются 805 кандидатов. На выборах в Тамбовскую городскую думу на 36 депутатских мандатов претендуют 372 кандидата от шести политических партий.

Отметим, что проголосовать на выборах губернатора Тамбовской области в этом году можно и за пределами региона — на одном из 30 цифровых избирательных участков в Москве, сделать это можно 13 сентября при условии регистрации на территории Тамбовской области, подав заранее заявление через сервис «Мобильный избиратель».