Москва, , 15:17 — REGNUM Временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета во второй половине сентября обсудит итоги Единого дня голосования (ЕДГ) и подготовит поправки в законодательство для адекватного реагирования на внешние вызовы, заявил глава комиссии Андрей Климов.

«Тогда же (во второй половине сентября текущего года) нами будут рассмотрены предложения по адекватному законодательному реагированию на новые внешние вызовы в соответствии с требованиями обновленной российской конституции», — сказал Климов.

По данным комиссии, в ряде регионов будет продолжен курс на реализацию так называемого умного голосования.

«В целях дестабилизации политической ситуации в России из-за рубежа, в том числе через структуры Ходорковского, делаются попытки проведения в органы региональной власти и местного самоуправления их ставленников. Такого рода проекты могут носить весьма привлекательные названия, как, например, проект «Объединенные демократы». Сами попытки продвижения их людей во власть фиксировались во Владимирской, Ивановской, Новгородской областях и Республике Татарстан», — сказал Климов.

Сенатор также рассказал о том, что формируются команды блогеров, «которые при зарубежном покровительстве проводят в отношении граждан России разнообразные мероприятия агитационно-пропагандистского характера».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы разного уровня состоятся в сентябре в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов

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