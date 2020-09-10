Сеул, , 15:57 — REGNUM 9 сентября министр иностранных дел Южной Кореи приняла участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц саммита АСЕАН+3. Об этом сообщает KBS.

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В рамках прошедшей в формате видеоконференции встречи Кан Гён Хва подчеркнула необходимость международного сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Она также объявила о продвижении платформы «Диалог АСЕАН — Южная Корея по вопросам здравоохранения» и выразила поддержку укреплению региональной системы раннего предупреждения об угрозах.

Кроме того, глава МИД Южной Кореи отметила важность обеспечения передвижения кадров, снижения торговых барьеров и поддержания цепочек поставок для быстрого восстановления экономики.

Затрагивая тему Корейского полуострова, южнокорейский министр отметила необходимость скорейшего возобновления межкорейского диалога для достижения реального прогресса в денуклеаризации и установлении мира.