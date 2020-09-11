Белгород, , 08:04 — REGNUM Досрочное голосование на выборах депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва началось 11 сентября на избирательных участках в Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участковые избирательные комиссии с 11 по 13 сентября будут работать с 08:00 до 20:00. В предвыборной гонке участвуют 432 кандидата: 310 по единому округу и 122 по одномандатным избирательным округам. По состоянию на 1 июля 2020 года на территории Белгородской области зарегистрировано 1 227 486 избирателей.

Всего 13 сентября пройдут 10 избирательных кампаний, из которых семь — довыборы депутатов в трёх муниципалитетах.