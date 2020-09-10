Джакарта, , 14:43 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что все больничные койки в семи больницах Джакарты заняты, сообщает Kompas.

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«7 из 67 больниц, куда направляют больных с COVID-19, заполнены на 100%», — заявил Вику Адисасмито на пресс-конференции в президентском дворце в Джакарте.

Между тем, палаты и койки интенсивной терапии в 46 больницах заполнены более чем на 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Анис Басведан снова ввел строгие широкомасштабные социальные ограничения из-за пандемии.

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