Москва, , 14:42 — REGNUM Как в один миг потерять все: работу, уважение коллег, авторитет и даже свободу? Оказывается, просто — достаточно всего лишь подделать результаты голосования по своему УИКу или еще каким-либо способом поучаствовать в выборных фальсификациях. И вот уже уважаемый прежде работник образования или медицины, поддавшийся на уговоры начальства, становится изгоем, безработным, а то и оказывается на скамье подсудимых. Такую перспективу доходчиво обрисовала партия «Новые люди», напрямую обратившись к членам участковых избирательных комиссий в специальном видеоролике, размещенном в соцсетях.

«Скоро выборы. В зоне риска снова окажутся некоторые сотрудники избирательных комиссий, за свою работу они несут административную и уголовную ответственность, — напоминают авторы ролика. — Вдали от центра есть иллюзия безнаказанности, но на практике уйти от ответственности получается редко».

Неотвратимость наказания наглядно иллюстрируют представленные примеры из практики. Так, в Орловской области зампредседателя УИК лишили работы и оштрафовали на 200 тысяч рублей за вбросы бюллетеней, во Владивостоке экс-депутата Заксобрания осудили на два года за незаконные действия с открепительными бюллетенями, а в Ярославле глава областного избиркома за коррупцию во время выборов в облдуму получил 6 лет колонии.

«Мы обращаемся к членам избиркомов — друзья, не нарушайте закон, даже если ваш начальник этого требует, — просят авторы ролика. — Он вас не защитит, когда попадетесь. «Новые люди» проследят за тем, чтобы выборы прошли честно».

О том, как партия будет следить за честностью на выборах, ее председатель Алексей Нечаев рассказал недавно на круглом столе с участием лидеров политических партий.

«Многие люди не ходят на выборы, потому что не уверены в их честности. Избиркомам трудно, на них оказывается сильное давление, — объяснил политик. — Местные царьки не хотят отдавать власть. В ход идут угрозы, телефонное право, административный ресурс. Сотрудникам избиркомов становится страшно до такой степени, что они сами нарушают закон. Они начальников боятся больше, чем закона. Поэтому честным сотрудникам избиркомов надо помочь профессионально выполнить свою работу, и это должны сделать мы, политические партии».

Эксперты убеждены в том, что любые попытки нарушений на выборах должны жестко пресекаться и наказание за них будет неотвратимым.

Как рассказал ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Юрий Трунцевский, современные технологии позволяют выявлять любые нарушения избирательного процесса. Любые фальсификации недопустимы, об этом говорят как уголовное законодательство, так и Трудовой кодекс.

«Так, совершение административного проступка, связанного с фальсификацией выборов, а по сути, обманом, например, школьным учителем, участвующим в работе избирательной комиссии, может послужить для работодателя основанием не доверять ему и уволить такого преподавателя из образовательного учреждения как совершившего проступок, дискредитирующий звание педагога и репутацию школы, — отметил Юрий Трунцевский.

Именно к такому вот обычному учителю, который поддался на уговоры «сверху», и обращаются «Новые люди». «Выборы проходят — репутация остается навсегда», — резюмируют авторы ролика.