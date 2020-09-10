Москва, 10 сентября 2020, 14:42 — REGNUM Как в один миг потерять все: работу, уважение коллег, авторитет и даже свободу? Оказывается, просто — достаточно всего лишь подделать результаты голосования по своему УИКу или еще каким-либо способом поучаствовать в выборных фальсификациях. И вот уже уважаемый прежде работник образования или медицины, поддавшийся на уговоры начальства, становится изгоем, безработным, а то и оказывается на скамье подсудимых. Такую перспективу доходчиво обрисовала партия «Новые люди», напрямую обратившись к членам участковых избирательных комиссий в специальном видеоролике, размещенном в соцсетях.
Неотвратимость наказания наглядно иллюстрируют представленные примеры из практики. Так, в Орловской области зампредседателя УИК лишили работы и оштрафовали на 200 тысяч рублей за вбросы бюллетеней, во Владивостоке экс-депутата Заксобрания осудили на два года за незаконные действия с открепительными бюллетенями, а в Ярославле глава областного избиркома за коррупцию во время выборов в облдуму получил 6 лет колонии.
О том, как партия будет следить за честностью на выборах, ее председатель Алексей Нечаев рассказал недавно на круглом столе с участием лидеров политических партий.
Эксперты убеждены в том, что любые попытки нарушений на выборах должны жестко пресекаться и наказание за них будет неотвратимым.
Как рассказал ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Юрий Трунцевский, современные технологии позволяют выявлять любые нарушения избирательного процесса. Любые фальсификации недопустимы, об этом говорят как уголовное законодательство, так и Трудовой кодекс.
«Так, совершение административного проступка, связанного с фальсификацией выборов, а по сути, обманом, например, школьным учителем, участвующим в работе избирательной комиссии, может послужить для работодателя основанием не доверять ему и уволить такого преподавателя из образовательного учреждения как совершившего проступок, дискредитирующий звание педагога и репутацию школы, — отметил Юрий Трунцевский.
Именно к такому вот обычному учителю, который поддался на уговоры «сверху», и обращаются «Новые люди». «Выборы проходят — репутация остается навсегда», — резюмируют авторы ролика.