Аяччо, Франция, , 14:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон перестал считать Турцию партнёром в Восточном Средиземноморье. Об этом он заявил 10 сентября на пресс-конференции в городе Аяччо на Корсике.

«Ясно, что Турция больше не является партнером в этом регионе», — подчеркнул Макрон.

Он отметил, что турецкие власти подписали соглашение с правительством национального согласия Ливии, отрицающем законные права Греции. Также Анкара применяет неприемлемые методы бурения в исключительной экономической зоне Кипра, приумножая провокации, недостойные крупного государства.

Макрон заявил, что Европе нужно действовать в отношении руководства Турции «четко и твердо» так как оно ведёт себя неприемлемо.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время резко обострились отношения Турции и Греции в связи с разведкой Турцией шельфа в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

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