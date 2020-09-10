Джакарта, , 14:07 — REGNUM Индонезия надеется, что Соединенные Штаты, которые являются одним из партнеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), помогут повысить устойчивость системы здравоохранения в регионе, сообщает Antara.

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Ожидается, что страны АСЕАН и США будут сотрудничать в разработке и производстве вакцины от COVID-19.

Кроме того, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что пандемия является доказательством того, что мировое сообщество живет в глобальной деревне, которая взаимосвязана и не имеет границ. Поэтому Индонезия призывает АСЕАН и США объединиться и наладить связи друг с другом.

Государственный секретарь США Майк Помпео похвалил страны АСЕАН за их прозрачный ответ на пандемию. США также выделят АСЕАН $87 млн на оказание гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия как один из крупнейших производителей каучука в мире открывает возможности для сотрудничества с Китаем.

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