Минск, , 14:09 — REGNUM Внешнее вмешательство в дела Белоруссии является недопустимым. Об этом 10 сентября заявил глава департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Олег Воинов во время встречи с временным поверенным в делах США в Белоруссии Джеффри Джуком.

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Уточняется, что данная встреча была проведена по инициативе американской стороны и указывается, что в ходе нее сторонами был проведен обмен мнениями, связанными с военно-политической обстановкой вокруг Белоруссии.

«Белорусской стороной доведена актуальная информация о внутриполитической ситуации в стране, выражена обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и очередным витком «гонки вооружений», а также отмечена недопустимость вмешательства иностранных государств во внутренние дела белорусского государства», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящий Форум регионов Белоруссии и России — это серьёзный шаг по реализации договорённостей на уровне предприятий, который станет «экономическим трамплином» для сближения по ряду вопросов.