Сараево, , 19:26 — REGNUM Во время интервью боснийскому телевидению 10 сентября член президиума Боснии и Герцеговины от боснийских мусульман и председатель «Партии демократического действия» Бакир Изетбегович вновь объявил о возможности пересмотра иска против Сербии, сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Речь идёт об иске за предполагаемый геноцид. Изетбегович добавил, что всё будет зависеть от вынесения приговора начальнику штаба Войска Республики Сербской Ратко Младичу.

«Это зависит от вынесения приговора Ратко Младичу. Если его злодеяния будут признаны ещё в шести других муниципалитетах, таких как Приедор, Власенаца и так далее, то это станет поводом для пересмотра его дела и выдвижения новых обвинений против Сербии», — заявил Изетбегович в интервью сараевскому телевидению N1.

Он отметил, что не знает точных деталей судебного процесса, но считает, что это новый повод, который можно было бы рассмотреть и применить.

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