Севастополь, , 08:05 — REGNUM Досрочные выборы губернатора Севастополя стартуют в городе-герое 11 сентября. В этом году впервые голосование будет проводиться в течение трёх дней: 11, 12 сентября и непосредственно в единый день голосования, 13 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса — чтобы избежать очередей при голосовании.

Помимо стационарных избирательных участков можно будет проголосовать на дому и вне помещения (с 08:00 до 14:00). По данным на 1 июля 2020 года, в городе-герое зарегистрировано 321 797 избирателей.

Для участия в выборах губернатора Севастополя изначально были выдвинуты восемь кандидатов, однако регистрацию пройти смогли лишь шесть из них. Таким образом, севастопольцам предстоит проголосовать за одного из следующих кандидатов: Ивана Ермакова («Патриоты России»), Илью Журавлёва (ЛДПР), Михаила Развожаева («Единая Россия»), Александру Романенко («Демократическая партия России»), Александра Романовича («Справедливая Россия»), Ярослава Яковенко («Партия прогресса»).

Для победы кандидату необходимо набрать не менее 50%+1 голос от числа участников голосования. В случае если ни один кандидат не наберет этого числа голосов, состоится второй тур выборов.

Также в Севастополе состоятся дополнительные выборы депутата Заксобрания по одномандатному избирательному округу №2 (на пост претендуют семь кандидатов) и досрочные и дополнительные выборы депутатов Совета Гагаринского муниципального округа, Ленинского муниципального округа, Нахимовского муниципального округа.