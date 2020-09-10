Киев, , 13:40 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что президентская партия «задает тренды», выдвигая женщин на должности мэров на местных выборах.

Об этом Арахамия сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Соратник Зеленского отметил, что «Слуга народа» выдвинула 7 женщин-кандидатов в мэры, при том что за последние 25 лет, по его оценке, на местных выборах «где-то проскакивали лишь 1−2 кандидата слабого пола».

«Мы даем четкий посыл, что женщины-кандидаты в мэры — это будущая проходная история. Большинство наших городов — недолюбленные. Мне кажется, что у женщины получится лучше заботиться о городе», — сказал Арахамия.

ИА REGNUM напоминает, что наиболее резонансное выдвижение партия Зеленского сделал в Киеве, выдвинув на должность мэра столицы Украины кандидатуру депутата Рады Ирины Верещук. В 2010—2015 годах Верещук была мэром небольшого городка Рава-Русская во Львовской области прямо на границе с Польшей.

«Кроме всех эпитетов и качеств Ирины, важно, что она руководила городом. Человек с большим практическим опытом», — заявлял президент Зеленский, объясняя прессе выбор Верещук.