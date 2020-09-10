Красногорск, , 13:40 — REGNUM Самый острый этап кризиса в России оказался, по оценкам экспертов, уже позади. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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«Сегодня многие специалисты, эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики. Растёт потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объём грузоперевозок по железной дороге», — заявил Путин.

«Конечно, восстановление деловой активности пока идёт неравномерно — это правда. Предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется, широким фронтом во всех отраслях», — указал он.