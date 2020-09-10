Москва, , 13:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не демонстрирует большой благосклонности в отношении России на фоне других представителей американского истеблишмента. Об этом 10 сентября заявил исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок на телеканале «Россия 24».

Владимир Путин и Дональд Трамп

«Из России, в общем-то, пророссийским Трампа назвать вряд ли можно. Его риторика, может быть, не всегда «ястребиная» по отношению к России, но его политика, которую он вынужден в том числе проводить благодаря антироссийскому консенсусу между демократами и республиканцами — в общем-то она вполне в том же духе, которую мог бы проводить и Барак Обама, и Хиллари Клинтон, победи на выборах она», — заявил Бышок.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что консалтинговая фирма, оказывающая услуги предвыборному штабу кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, подвергается на протяжении последних месяцев хакерским атакам, которые, предположительно, исходят из России.