Найроби, , 13:09 — REGNUM Кенийский депутат был арестован за высказывания, сделанные в адрес президента Ухуру Кеньятты в минувшие выходные. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на публикации местных СМИ.

Джоанна Нгено обвинили в использовании оскорбительных и унизительных выражений в адрес президента, сообщает газета Daily Nation со ссылкой на полицейский отчет.

В социальных сетях широко распространился видеоклип с высказываниями депутата по поводу разногласий между президентом Кеньяттой и его заместителем Уильямом Руто.

Он призвал президента распустить правительство и уйти, если ему неудобно работать с Руто.

Заместитель президента написал на своей странице в Twitter после ареста Нгено, что «лидеры должны проявлять сдержанность и избегать оскорблений и сквернословия в отношении других граждан Кении».

»Непристойные слова в адрес матерей и [главы] государства — это табу. Никакой гнев не оправдывает использование оскорбительного языка. Существуют достойные способы общения, как бы вы себя ни чувствовали», — написал Руто в своем аккаунте в Twitter.