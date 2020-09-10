Киев, , 13:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже даже не может скрыть, как ему противен народ, заявил 10 сентября украинский политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя очередные поездки главы государства в регионы.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Смотрел сегодня очередное общение Зеленского с прессой во время какой-то региональной поездки. И поймал себя вот на какой мысли — Зеленский уже даже не может скрыть, как ему противен народ. Это показывают и его мимика, и жесты, и слова. И заявление о том, что сами виноваты, что болеете коронавирусом», — отметил эксперт.

Корнейчук заявил, что Зеленский уже год как грабит этот народ, но при этом «ему так противно ещё четыре года корчить из себя «любителя народа», что просто тошнит».

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент Зеленский активно посещает регионы Украины якобы для представления там стратегий развития, разработанных в Киеве с учетом специфики областей страны. Большинство экспертов заявляют, что Зеленский таким образом ведет агитацию за «Слугу народа» в рамках избирательной кампании к местным выборам, которые должны состояться в конце октября.

8 сентября, говоря о резком росте заболеваемости коронавирусом на Украине и быстром наполнении коек в больницах, Зеленский сказал, что «люди есть люди, мы их любим такими, какие он есть, и будем исправлять все их ошибки, к сожалению, всей страной».

Также на брифинге Зеленский признавал, что такими поездками формально нарушает свои полномочия, но при этом заявил, что намерен «отвечать за то, что у нас происходит, ведь это самое главное полномочие президента».