Минск, , 12:51 — REGNUM Благодарность послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву за его деятельность и организацию работы российских СМИ в республике выразил белорусский президент Александр Лукашенко. Он об заявил этом 10 сентября в ходе своей встречи с послом РФ.

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Как отметил белорусский лидер, передает БелТА, он благодарен Дмитрию Мезенцеву за то, что последний делает в Белоруссии, и за то, как посол РФ организовал в стране работу российских СМИ.

«Вы буквально за эти месяцы сделали столько, сколько предыдущие послы не делали за годы. Дай бог, чтобы российский посол и дальше так работал. Нас это удовлетворяет», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в последние дни Россия и Белоруссия смогли в значительной степени продвинуться в разрешении накопившихся задач и проблем между двумя государствами.