Сараево, , 19:22 — REGNUM В эфире сербского телеканала 9 сентября сербский член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не признает самопровозглашенное Косово. Додик напомнил, что Сербия не признала независимость Косова и что она этого никогда не сделает.

Как сообщает сербское новостное агентство RTS 10 сентября, Додик отметил, что Косово останется в вакууме, где оно будет страдать от поддержки стран, которые его создали как якобы независимое государство, и, по сути, вопреки воле большинства в ООН, которое необходимо для полноценного признания международным сообществом.

Сербский член президиума БиГ также указал, что так называемое Косово не признали большинство стран в ООН, и очевидно, что количество стран, его поддерживающих, будет лишь сокращаться.

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