Президент России Владимир Путин проводит в четверг, 10 сентября, совещание по экономическим вопросам, где будет обсуждаться восстановление экономики, в частности вопросы занятости и безработицы.

Совещание проходит в формате видеоконференции.

В нем принимают участие глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Минтруда Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.