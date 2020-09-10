10 Сентября
 
13:37

Путин назвал причины меньших масштабов кризиса в России на фоне Запада

Спад экономической активности в России на фоне эпидемии коронавируса оказался меньше, чем в странах Евросоюза и США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

13:39

Глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах. В России за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, сообщил Владимир Путин, открывая совещание.

13:40

Путин обеспокоен «неравномерным восстановлением» российской экономики

Самый острый этап кризиса в России оказался, по оценкам экспертов, уже позади. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

13:44

Кризисный этап в России — позади, уверен президент РФ Владимир Путин.

«Начиная с июня в России наметилось восстановление экономической динамики, растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок», — отметил президент.

13:45

Путин: поддержку безработных необходимо продолжать

На рынке труда в России положение остаётся напряжённым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

13:48

Алтайский край улучшил индекс рынка труда

По итогам 2019 г. Алтайский край улучшил индекс рынка труда. Об этом свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг. В нём регион занимает 70-е место с индексом 48,3 (вместо индекса 45,9 в 2018 г.).

13:50

Карантинный период оставил без работы десятки тысяч забайкальцев

Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 10 сентября 2020 г. в регионе насчитывается 36 881 такой гражданин, уровень безработицы в регионе составляет уже 7% (на 31 июля — 5,1%).

13:59

Уровень безработицы в России сейчас превышает 6%, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Такой уровень безработицы в России был зафиксирован в марте 2012 года.

14:04

Путин сравнил спад ВВП из-за пандемии в РФ с другими странами

Глубина экономического спада в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции оказалась меньше, чем в других ведущих странах. Об этом сегодня, 10 сентября, на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

14:15

В настоящее время в Хакасии получают пособие по безработице 12 943 человека, в том числе 6182 — в минимальном размере, 5102 — в максимальном.

14:22

В Воронежской области число безработных приблизилось к 50 тыс. человек

На 10 сентября в органах службы занятости населения Воронежской области зарегистрировано в качестве безработных 48 тыс. 598 человек. Для сравнения, по данным Воронежстата на март 2020 года, в регионе было зарегистрировано 11 тыс. безработных. В начале июня число безработных составляло 29,6 тыс. человек, а уровень безработицы — 2,5%.

14:24

В Ростовской области за месяц работу потеряли 10 тыс. человек

В Ростовской области число граждан, оставшихся без работы, продолжает расти. Так, менее чем за месяц безработными признаны около 10 тыс. человек, передаёт ИА REGNUM.

14:38

В Смоленской области, по данным на август по сравнению с мартом 2020 года, число безработных выросло в четыре раза — с 4,9 тыс. человек, до 19,8 тыс. В Смоленске без работы остаются более 6,6 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в Смоленске составляет 4,02%.

14:48

В Крыму в июле 2020 года безработными признаны 8339 человек, что в 10,8 раза больше, чем в прошлом году — 775 человек. Лидирует по числу безработных Симферополь — 1397 человек, а также Симферопольский район — 825 человек, Красногвардейский район — 579 человек. Всего В январе-июле 2020 года безработными признаны 45 023 человека, это в 5,6 раза больше, чем в прошлом году — 8000 человек. Такие данные приводит республиканский центр занятости населения.

14:51

В Госдуме предлагают ввести продуктовые банковские карточки

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает создать новую систему адресной помощи гражданам, в частности, ввести продуктовые банковские карточки, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

15:02

В Архангельской области на фоне пандемии безработица выросла в 2,2 раза. К концу первого полугодия в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 22,4 тыс. жителей региона, или 4% человек трудоспособного возраста.

15:09

В Курской область уровень безработицы за год вырос в 4,5 раза

В Курской области в первом полугодии 2020 года со времени введения режима повышенной готовности уровень регистрируемой безработицы увеличился в 3,7 раза. К концу июля на учёте состояли 19,4 тыс. безработных — в 4,5 раза больше по сравнению с июлем 2019 года.

16:01

Совещание по экономическим вопросам. Цитата из видео. kremlin.ru.

16:14

В Калужской области коронавирус оставил без работы около 18 тыс. человек

В Калужской области за семь месяцев 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 2,6%. За полгода в калужские центры занятости обратилось 18 тыс. 193 человека (144% от уровня 2019 года). 13 тыс. 68 человек (225% от уровня 2019 года) официально признаны безработными.

16:43

В Рязанской области в службу занятости обратились более 15 тысяч человек

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учёте в органах службы занятости населения Рязанской области, на июль 2020 года составила 18 101 человек, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Рязанстата.

16:52

В Волгоградской области уровень безработицы достиг 3,7%

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец июля 2020 года в Волгоградской области составил 3,7%, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Волгоградстата. На учёт в центры занятости встали 50,7 тысяч человек, из них 45,6 тысяч граждан имели статус безработного, в том числе 38 тысяч человек получали пособие по безработице.

17:14

В Брянской области без работы остаются 24,4 тысячи человек

Численность безработных за второй квартал 2020 года в Брянской области составила 24,4 тысяч человек, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. Уровень безработицы — 4,2%.

17:27

В Белгородской области с марта работу потеряли свыше 10 тысяч человек

Количество безработных в Белгородской области увеличилось с 32,5 тысячи человек в марте 2020 года до 42,8 тысячи человек по итогам второго квартала, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

17:58

Совещание по экономическим вопросам. Цитата из видео. kremlin.ru

18:17

С начала пандемии в Астраханской области стало в 5 раз больше безработных

В Астраханской области к концу июля 2020 года в учреждениях государственной службы занятости населения состояли на учете 34 тыс. 230 человек — это в 5,7 раза больше, чем в марте.

18:26

Более 18 тыс. астраханских безработных имеют несовершеннолетних детей

В Астраханской области численность безработных родителей, имеющих детей до 18 лет, составляет 18,3 тысячи человек. Количество детей, на которых назначено увеличенное пособие по безработице — 32,6 тысячи человек.

19:18

Во Владимирской области с марта число безработных возросло в 5 раз

Во Владимирской области число безработных во время пандемии коронавируса выросло почти в пять раз. В начале марта на учёте в центрах занятости населения стояли 6 тыс. 852 человека, а к 1 сентября их насчитывается 30 тыс. 859.

20:42

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. kremlin.ru

22:51

Совещание по экономическим вопросам. kremlin.ru

11 Сентября
 
7:04

Забайкальский край повысил индекс рынка труда

По итогам 2019 г. Забайкальский край повысил индекс рынка труда. Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимает 72-е место с индексом 45,6 (вместо индекса 40,7 в 2018 г.).

8:44

Безработный в поисках работы. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

9:48

Молодые специалисты Ульяновской области получат дополнительную поддержку

В Ульяновской области на заседании регионального правительства поддержан законопроект, закрепляющий действующие ведомственные меры поддержки молодых специалистов, а также вводит новые.