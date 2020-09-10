Минск, , 12:34 — REGNUM В Белоруссии существует достаточно «законодательства и законов» для того, чтобы республика не повторила «варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее». Об этом 10 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время представления Андрея Шведа в должности генерального прокурора республики.

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Как отметил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА, он не призывает работников прокуратуры нарушать законы страны.

«У нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране», — заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии призвал сотрудников генпрокуратуры страны действовать в соответствии с законом и помнить, что все они, включая и президента страны, являются белорусскими гражданами, у которых есть дети.

«Это вам еще жить в этой стране и в новой Белоруссии», — заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в последние дни Россия и Белоруссия смогли в значительной степени продвинуться в разрешении накопившихся задач и проблем между двумя государствами.