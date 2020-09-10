Подгорица, , 11:42 — REGNUM Соглашение лидеров трех оппозиционных коалиций, набравших в итоге выборов большинство, является доказательством того, что они прислушиваются к озабоченности значительной части общественности в Черногории, которая рассматривала выборы как опасность для национальных и государственных интересов, но также при этом не уважает предвыборные требования оппозиции, считает политолог Любомир Филипович.

По его словам, цель соглашения — успокоить внутреннюю и международную общественность, и поэтому, по его словам, он не верит в искренность намерений сторон, подписавших соглашение.

Напомним, что в соглашении есть обязательства не менять госсимволику, не оспаривать признание Черногорией Косово и не оспаривать вступление в НАТО.

«Мне кажется, мы увидим приверженность тому, что было написано, только когда узнаем список людей, которых они предложат на ключевые должности в правительстве Черногории», — сказал Филипович в интервью радио Antena M.

По его словам, это соглашение является пренебрежением к требованиям большинства оппозиции перед выборами.

«Большинство представителей оппозиции в Черногории проголосовали за отмену решения о признании Косово, что прямо запрещено этим соглашением; проголосовали за изменение национальной символики, что прямо запрещается соглашением; они проголосовали за выход Черногории из НАТО, и соглашение прямо запрещает это. В конце концов, основной энергией протеста, из-за которой выборы имели такой результат, был закон о свободе вероисповедания, это соглашение никак на него не влияет», — заявил Филипович.