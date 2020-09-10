Киев, , 11:44 — REGNUM План реформ для Грузии подготовил находящийся на Украине бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Программу под заголовком «Девять шагов к справедливости» он 9 сентября опубликовал на своей странице в Facebook.

По плану Саакашвили, полиция должна быть «деполитизированной», а спецназ необходимо сделать независимым от министра внутренних дел страны. Главу спецподразделения бывший грузинский лидер предложил назначать при условии большинством голосов в парламенте, при условии, что не менее трети будет от оппозиции.

Аналогичным образом Саакашвили планирует сделать независимой от минюста пенитенциарную службу. Генпрокуратуру он хочет разделить на два независимых ведомства: по общим вопросам и гражданским делам. А Службу государственной безопасности экс-президент хочет упразднить вовсе.

«Не должно быть вопросов относительно использования государственных органов в политических целях. Вопросы контрразведки и борьбы с терроризмом будут переданы в ведение МВД», — прокомментировал свое отношение к СГБ Саакашвили.

Также бывший грузинский лидер предложил контроль над установлением прослушки передать судебной системе и омбудсмену. Вредной для бизнеса, как считает Саакашвили, является Налоговая служба, поэтому ее он хочет также упразднить. Судебную экспертизу беглый политик намерен сделать независимым ведомством, а также провести судебную реформу при условии консенсуса правящей партии с оппозицией.

«Я сам сильно пострадал от провала судебной реформы. Скажем честно, мы извлекли горький урок, горький урок — избранные нами судьи начали наше политическое преследование. Судебная реформа должна проводиться на основе широкого политического консенсуса, а не только правящей партией, парламентским большинством», — написал экс-президент.

Напомним, Саакашвили в Грузии официально признан преступником и ему грозит тюремное заключение. Несмотря на это он обещает вернуться на родину и занять пост премьер-министра.

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