Киев, , 11:38 — REGNUM Позиция руководителей украинской делегации по переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе по многим вопросам — это их личное мнение, а не позиция государства Украина.

Об этом заявил секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов вечером 9 сентября в эфире телеканала «Украина 24».

Данилов не стал говорить, о каких конкретно высказываниях идет речь.

«И Кравчук, и Фокин, которые назначены в контактную группу… имеют свое собственное мнение по тем или иным вопросам. У них есть определенный опыт, но надо понимать, что это — их позиция как человека, как гражданина, а не позиция Украины», — заявил силовик.

ИА REGNUM напоминает, что назначенные в августе в руководство контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе первый президент Украины Леонид Кравчук и первый премьер страны Витольд Фокин сделали за это время целый ряд неоднозначных заявлений. Наибольший резонанс на Украине вызвало предложение Фокина официально предоставить особый статус всему Донбассу (а не только неподконтрольным Киеву районам), а также амнистировать всех участников боевых действий.