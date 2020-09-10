Джакарта, , 11:36 — REGNUM В переговорах по субсидированию в рыболовстве во Всемирной торговой организации (ВТО) Индонезия будет защищать свои интересы, особенно потребности развития морского и рыбного сектора, и уделять приоритетное внимание интересам мелких рыбаков, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Индонезия очень заинтересована в переговорах, поэтому я надеюсь, что результаты переговоров могут способствовать развитию морского и рыболовного сектора Индонезии», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Известно, что переговоры направлены на отмену субсидий, способствующих перелову и избытку рыбопромысловых мощностей и незаконной рыболовной деятельности.

Напомним, переговоры по субсидированию в рыболовстве, как ожидается, будут согласованы до 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации, которую планируется провести в 2021 году.