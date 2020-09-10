Киев, , 11:41 — REGNUM Израильские военные технологии могут помочь в деле защиты Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский 9 сентября в интервью изданию The Jerusalem Post.

«Двум странам нужно усилить военное, разведывательное и оборонное сотрудничество. Израильские технологии и ноу-хау могут сыграть важную роль в защите украинских граждан», — сказал он.

Зеленский также добавил, что Украине и Израилю следует нарастить сотрудничество между высокотехнологичными компаниями и исследовательскими центрами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что жителей страны не волнует его вероисповедание и это, якобы, говорит о низком уровне антисемитизма на Украине.

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