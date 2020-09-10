Киев, 10 сентября 2020, 11:41 — REGNUM Израильские военные технологии могут помочь в деле защиты Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский 9 сентября в интервью изданию The Jerusalem Post.
Зеленский также добавил, что Украине и Израилю следует нарастить сотрудничество между высокотехнологичными компаниями и исследовательскими центрами двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что жителей страны не волнует его вероисповедание и это, якобы, говорит о низком уровне антисемитизма на Украине.
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