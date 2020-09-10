Сеул, , 11:32 — REGNUM 10 сентября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и процветания на Корейском полуострове Ли До Хун провел телефонный разговор с заместителем главы МИД Китая Ло Чжаохуэем, в ходе которого обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках диалога Ли До Хун объяснил собеседнику суть действий южнокорейских властей, направленных на возвращение Северной Кореи к диалогу.

В свою очередь, замглавы МИД КНР высоко оценил усилия Сеула по налаживанию мира на Корейском полуострове, а также в очередной раз подтвердил готовность Пекина поддержать Южную Корею в данном вопросе.

Стороны также договорились продолжить тесные консультации на тему возобновления диалога с КНДР, а также провести в ближайшее время личную встречу.

Напомним, что 2 сентября Ли До Хун провел телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, а 4 сентября — с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки.