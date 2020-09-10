Варшава, , 10:59 — REGNUM Правящая партия «Право и справедливость» представила своим союзникам по коалиции «Объединенные правые» план реформ, который планируется реализовать их совместными усилиями. Об этом передает Dziennik.

План включает 10 реформ, которые затрагивают разные сферы. Среди них предусмотрены изменения в судебной системе, которые направлены на ускорение судебных разбирательств по времени; изменения в регулировании работы средств массовой информации, в частности, введение дополнительного налога на рекламу в СМИ; реформы избирательного законодательства, например, увеличение квот на размеры финансирования избирательных кампаний. Также предусмотрены изменения в закон о политических партиях, заключающиеся в изменении правил распределения субсидий; изменения в закон о дипломатической службе, способствующие привлечению новых кадров; а также принятие закона о защите животных, который, в частности, запретит разведение животных на мех.

Детали плана в настоящее время проходят этап согласования в ходе переговоров между «Право и справедливость», партией «Согласие» Ярослава Говина и «Польской Солидарностью» Збигнева Зебро.