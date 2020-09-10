Барнаул, , 10:23 — REGNUM В связи с добровольной отставкой заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой, губернатор Алтайского края Виктор Томенко определился с новым руководителем социального блока в возглавляемом им правительстве. Как сообщает сегодня, 10 сентября, официальный телеграм-канал краевых властей, курировать сферу здравоохранения, образования и науки и социальной защиты населения отныне поручено приезжему чиновнику — заместителю председателя регионального правительства Игорю Степаненко.

Заместитель председателя регионального правительства Игорь Степаненко Правительство Алтайского края

При этом за Игорем Степаненко оставлен и его прежний функционал — организация деятельности органов исполнительной власти края в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, сказано в официальном сообщении.

«Мы с вами уже два года работаем вместе, вы Игоря Борисовича как заместителя председателя правительства хорошо знаете. У него профильное педагогическое образование, около 30 лет стажа муниципального и государственного управления, в правительстве Красноярского края он возглавлял управление, которое занималось реализацией национальных проектов, работу образования, здравоохранения и социальной защиты понимает неплохо», — заявил Виктор Томенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выходцы из Красноярского края в правительстве Алтайского края появились после того, как исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края Виктор Томенко возглавил регион.

Пост заместителя председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова «по личным обстоятельствам» покинула в августе 2020 г.

Также напомним, что кадровый голод весьма сильно сказался на аппарате правительства Алтайского края. Его новая структура определена, но кадрами укомплектована не полностью. Работа действующих министров, особенно министра здравоохранения Дмитрия Попова и министра образования Максима Костенко не раз вызывала нарекания общественности.

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