Сеул, , 10:26 — REGNUM В Южной Корее приняли решение об оказании финансовой помощи лицам старше 13 лет на оплату услуг связи в размере 20 тыс. вон (~$16,8), сообщает KBS.

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Известно, что данное решение было принято 9 сентября в ходе встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с главой правящей Демократической партии «Тобуро».

Отмечается, что средства будут выделены в рамках мер поддержки населения, столкнувшегося с трудностями из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, Мун Чжэ Ин поддержал предложение представителя правящей партии продлить срок предоставления налоговых льгот для арендодателей, действие которых завершилось в июле.

Ранее, правительство страны приняло решение о выделении 7,8 трлн вон (~$6,5 млрд) для оказания помощи согражданам, столкнувшимся с трудностями из-за пандемии коронавируса.

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