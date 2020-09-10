Вашингтон, , 10:07 — REGNUM В Соединенных Штатах сенаторы-демократы Боб Менендес и Бен Кардин призвали министерство финансов расширить санкции в рамках «акта Магнитского». Об этом говорится в письме, опубликованном в комитете по иностранным делам верхней палаты.

Как отметили сенаторы в своём письме, ожидалось, что с принятия в 2012 году этого акта Офис по контролю за иностранными активами будет ежегодно объявлять о новых санкциях, однако по состоянию на 9 сентября новых включений за прошлый год так и не последовало.

«С этой целью мы призываем немедленно выпустить тщательно проработанный и заслуживающий доверия список», — говорится в письме.

Данный акт, считают авторы письма, это один из наиболее эффективных механизмов, которые есть у Вашингтона, чтобы «привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России».

Как сообщало ИА REGNUM, «Акт о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского» был принят Конгрессом США в декабре 2012 года.

Закон был инициирован гендиректором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Биллом Браудером после внезапной гибели в СИЗО российского юриста Сергея Магнитского, арестованного за финансовые махинации. Первоначально закон предусматривал односторонние санкции только в отношении российских граждан, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине.

В конце 2016 года президент США Барак Обама подписал закон, расширяющий «Акт о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского», до этого действовавший только в отношении российских граждан, до «глобального уровня».