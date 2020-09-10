Киев, 10 сентября 2020, 09:50 — REGNUM Инспекция укреплений ВСУ в районе посёлка Шумы, в которой примут участие представители ДНР, является «антиукраинской». Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Егор Чернев 9 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, боевикам 503 батальона морской пехоты ВСУ будет неприятно видеть на своих позициях представителей ДНР.
С парламентарием не согласен глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук. Он считает, совместное инспектирование позиций ВСУ не является легализацией ДНР и ЛНР, поскольку на месте также будут присутствовать члены Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Кравчук также отметил, что «для достижения мира больших компромиссов не бывает».
Напомним, ранее на заседании ТКГ было принято решение о проведении совместной инспекции позиций ВСУ в районе посёлка Шумы. Представители ДНР хотят убедиться в том, что украинские силовики ликвидировали незаконно возведённые укрепления.
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