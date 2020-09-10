Киев, , 09:50 — REGNUM Инспекция укреплений ВСУ в районе посёлка Шумы, в которой примут участие представители ДНР, является «антиукраинской». Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Егор Чернев 9 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, боевикам 503 батальона морской пехоты ВСУ будет неприятно видеть на своих позициях представителей ДНР.

«Считаю такое решение антиукраинским. Призываю патриотов из нашей и других фракций, наконец, объединиться, чтобы общими усилиями контролировать весь ход переговоров в рамках ТКГ (Трёхсторонней контактной группы — ИА REGNUM) и не допускать подобных ситуаций в дальнейшем», — сказано в сообщении.

С парламентарием не согласен глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук. Он считает, совместное инспектирование позиций ВСУ не является легализацией ДНР и ЛНР, поскольку на месте также будут присутствовать члены Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Туда будет входить: представители от ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ИА REGNUM), украинская сторона в рамках СЦКК (Совместного центра контроля и координации — ИА REGNUM) и координатор ОБСЕ Хайди Грау», — рассказал он.

Кравчук также отметил, что «для достижения мира больших компромиссов не бывает».

Напомним, ранее на заседании ТКГ было принято решение о проведении совместной инспекции позиций ВСУ в районе посёлка Шумы. Представители ДНР хотят убедиться в том, что украинские силовики ликвидировали незаконно возведённые укрепления.

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