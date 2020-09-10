Джакарта, , 09:38 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан решил снова закрыть для посетителей развлекательные заведения и туристические достопримечательности в столице Индонезии из-за роста новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

«Все развлекательные заведения будут закрыты», — объявил губернатор Джакарты.

Известно, что все туристические достопримечательности будут закрыты, начиная с 14 сентября 2020 года, чтобы уменьшить распространение коронавируса в Джакарте.

Анис Басведан заявил, что в этих условиях ресторанам и кафе по-прежнему разрешили работать, но только с заказами на вынос.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты снова ввел строгие широкомасштабные социальные ограничения из-за пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Столица Индонезии снова вводит строгие ограничения из-за пандемии