Джакарта, , 08:44 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Мьянма является домом для мусульманского населения рохинджа, которые с 2017 года были вынуждены бежать из штата Ракхайн, чтобы избежать насилия со стороны военных, сообщает Antara.

«Индонезия настоятельно призывает Мьянму с помощью стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) решить корень проблемы с тем, чтобы репатриация могла быть осуществлена добровольно, безопасно и с выгодой», — заявила Ретно Марсуди, которая специально подняла эту проблему на саммите министров иностранных дел АСЕАН.

Глава МИД Индонезии также объяснила важность сотрудничества АСЕАН в борьбе с трансграничными преступлениями, включая контрабанду людей, поскольку есть подозрения, что беженцы рохинджа являются жертвами трансграничных преступлений.

Напомним, правительство Мьянмы отрицает права рохинджа на получение гражданства и утверждает, что они являются нелегальными иммигрантами из Бангладеш. Хотя более миллиона рохинджа живут в штате Ракхайн в Мьянме, преимущественно мусульманская этническая группа не имеет прав на гражданство, что затрудняет им доступ к услугам здравоохранения, образованию и занятости.

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