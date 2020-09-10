Киев, , 08:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выбирает на должности людей по принципам, почерпнутым из шоу-бизнеса. Об этом заявил бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан 9 сентября в интервью тележурналисту Дмитрию Гордону.

«Он 20 лет выбирал актёров. Он… снимал фильмы, он ставил шоу, он был мегапопулярным. Вот он верит в свой талант выбирать правильных людей. Но… он видит не картинку, а замочную скважину — он выбирает типажи», — рассказал экс-чиновник.

Богдан отметил, что Зеленскому не нравится министр обороны Украины Андрей Загороднюк, поскольку он больше похож на бизнесмена, чем на типичного генерала.

«Он уволил тех, кто ему не нравился, и понабирал тех, которые на роль. А что в голове?» — прокомментировал бывший глава офиса президента кадровые назначения Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр студии «Квартал 95» Евгений Кошевой заявил, что Зеленский может вновь возглавить студию после завершения президентского срока.

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