Киев, 10 сентября 2020, 08:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выбирает на должности людей по принципам, почерпнутым из шоу-бизнеса. Об этом заявил бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан 9 сентября в интервью тележурналисту Дмитрию Гордону.
Богдан отметил, что Зеленскому не нравится министр обороны Украины Андрей Загороднюк, поскольку он больше похож на бизнесмена, чем на типичного генерала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр студии «Квартал 95» Евгений Кошевой заявил, что Зеленский может вновь возглавить студию после завершения президентского срока.
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