Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш осудил нападение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха.

«Гутерреш решительно осуждает совершённое в Кабуле нападение на официальный кортеж первого вице-президента Амруллы Салеха», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне утром, 9 сентября, в Кабуле было совершено нападение на вице-президента Салеха. В результате взрыва погибли 10 человек, не менее 15 получили ранения. Сам вице-президент жив.

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