Джакарта, , 08:27 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) совместно бороться с пандемией, сообщает Antara.

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«Я сообщила, что Индонезия решила сотрудничать. Индонезия заявила, что мандат лидеров АСЕАН очень ясен, а именно: думать и действовать как сообщество, так что задача министров состоит в выполнении этого мандата», — отметила Ретно Марсуди.

Что касается сектора здравоохранения, Индонезия подчеркнула необходимость сотрудничества в области вакцинации в регионе.

Индонезия также подчеркнула, что экономическое сотрудничество и оживление экономической деятельности необходимо начинать при соблюдении протоколов здравоохранения.

Что касается оживления экономической активности, Индонезией был поставлен вопрос о создании туристического коридора в регионе Юго-Восточной Азии. Это облегчит деловым людям, а также официальным лицам и дипломатам возможность путешествовать и осуществлять экономическую деятельность в регионе.

Напомним, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, Индонезия с населением 267,7 млн человек по состоянию на 9 сентября 2020 года сообщила о 203 342 случаях заражения SARS-CoV-2. Число смертей от COVID-19 в Индонезии достигло 8336. Это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии.

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