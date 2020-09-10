Нью-Йорк, США, , 07:01 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) должен быть продлён США и Россией даже при неучастии в нём Китая, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом со ссылкой на его онлайн-интервью 10 сентября сообщает агентство Kyodo.

«Я считаю, что ДСНВ следует продлить независимо от того, что будет с Китаем», — приводит агентство слова генсека ООН.

Гутерреш подчеркнул, что в настоящее время «максимально широкие рамки ядерного разоружения с участием всех заинтересованных стран» имеют «большую важность».

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме назвали позитивным шагом отказ США от идеи привлечения Китая к переговорам по контролю над ядерными вооружениями.

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