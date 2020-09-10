Киев, , 06:47 — REGNUM Украина прекратит свое существование, если украинский президент Владимир Зеленский продолжит руководить страной, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Евгений Мураев "Страны не будет, земли не будет, ничего не будет».

По мнению политика, украинский лидер «не понимает, что делает». Экс-депутат полагает, что действия президента могут способствовать попаданию судебной власти Украины под влияние зарубежных государств, что породит в стране «карательную вертикаль».

Помимо этого, Мураев отметил, что в период правления Зеленского власти страны «просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля депутат Верховной рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что власти Украины не справляются с ситуацией в стране и государство находится на грани распада.

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