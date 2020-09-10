Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видеозапись которого размещена на YouTube-канале «В гостях у Гордона».
По мнению Богдана, украинские власти «жестко кинули» Путина.
При этом, по словам экс-главы офиса президента Украины, на указанном саммите Путин вел себя с Зеленским «очень уважительно» и хотел найти приемлемое решение.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин попросил его «по-отечески» поддержать Владимира Зеленского после избрания того главой Украины.
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