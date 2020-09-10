Пекин, , 06:19 — REGNUM Военнослужащие армии Китая примут участие в учениях «Кавказ-2020», которые будут проходить в сентябре в России, сообщает пресс-служба министерства обороны КНР.

«В соответствии с договоренностями между Китаем и Россией Народно-освободительная армия Китая направит военнослужащих в Астраханскую область РФ для участия в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — сообщает ведомство.

В командно-штабных учениях также примут участие представители Белоруссии, Армении, Ирана, Пакистана, а также других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Азербайджан решил отказаться от учений «Кавказ-2020» в России, однако отправит своих наблюдателей. Ранее от участия также отказалась Индия.

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