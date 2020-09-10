Нью-Йорк, США, , 05:16 — REGNUM Церемонию памяти жертв американской атомной бомбардировки японского города Хиросима в 2021 году планирует посетить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на его онлайн-интервью.

Глава организации выразил сожаление по поводу того, что не смог принять участие в этом мероприятии в текущем году из-за пандемии коронавируса нового типа.

Гутерриш также подчеркнул свою солидарность жителям Хиросимы и всему народу Японии. По его словам, он пытается делать все возможное для того, чтобы мир освободился от ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Антониу Гутерриш обратился ко всем странам мира с призывом вернуться на путь полной ликвидации ядерного оружия.

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