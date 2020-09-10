Москва, , 05:02 — REGNUM Власти США хотят выдать желаемое за действительное, говоря об ошибочном шаге пускать Россию в Сирию, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, от США в этой ситуации ничего не зависело.

Алексей Пушков «Что это за гегемонистские фантазии — пустить, не пустить?! Да от США это никак не зависело: Обама был поставлен перед фактом действий Москвы и ничего не мог этому противопоставить».

Он отметил, что РФ решила направить свои вооруженные силы в Сирию «вопреки и помимо» воли США. Сенатор также подчеркнул, что участие российской стороны в этом конфликте помогло подавить террористов и уберегло Ближний Восток от катастрофы, наступление которой поддерживали в Вашингтоне.

Алексей Пушков «Более того: без России сейчас в Дамаске с высокой степенью вероятности было бы правительство ИГИЛ, которое провозгласило бы в Сирии свой халифат. США именно к этому и вели дело. Так что участие России спасло и Сирию, и весь регион от полной катастрофы».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter о том, что США за последние 20 лет причинили слишком много зла ряду государств и в связи с этим не имеют оснований учить Россию международному праву.

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