Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение продлить действующие в отношении Кубы санкции ещё на год — до 14 сентября 2021 года. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США», — говорится в заявлении Трампа, распространённом пресс-службой.

Напомним, санкции США против Кубы, введённые в 1960 году, в 1962 году были продлены до режима почти полного эмбарго. В последующем режим санкций против Острова Свободы неоднократно ужесточался.

Как сообщало ИА REGNUM, неуважением США к кубинцам и американским гражданам кубинского происхождения является запрет чартерных рейсов на Кубу, объявленный Вашингтоном 13 августа.

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