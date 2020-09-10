Каракас, , 02:53 — REGNUM Спустя три года после получения политического убежища в чилийском посольстве в Каракасе оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Фредди Гевара покинул дипмиссию в связи с помилованием. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Оппозиционер отметил, что он продолжит политическую борьбу. Гевара выразил мнение о том, что он не получил свободы и не исключил, что его могут вновь попытаться задержать.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в связи с предстоящими в Венесуэле парламентскими выборами венесуэльский президент Николас Мадуро принял решение о помиловании 110 оппозиционеров, в числе которых был и Фредди Гевара.

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