Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Численность американского воинского контингента в Ираке будет сокращена с 5,2 тысячи до 3 тысяч человек, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в ходе брифинга.

Она напомнила, что глава государства Дональд Трамп пытается добиться от зарубежных партнеров США увеличения военных расходов и расширения участия в совместных военных кампаниях. Макинэни отметила, что уже девять стран НАТО присоединились к призыву тратить на оборонные нужды 2% от ВВП на оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября руководитель Центрального командования ВС США (СЕNТCОМ) Кеннет Маккензи объявил, что количество американских военнослужащих в Афганистане уменьшится к ноябрю этого года до 4,5 тысячи человек.

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