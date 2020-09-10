Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Визы более одной тысячи граждан КНР были аннулированы властями США с целью воспрепятствовать въезду в страну учёных и студентов, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Об этом 9 сентября со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства США сообщает агентство Reuters.

По словам представителя Госдепа, в США «продолжают приветствовать» тех студентов и ученых из Китая, «которые не продвигают идеи Коммунистической партии Китая по установлению военного превосходства».

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну ряда китайских аспирантов и ученых, которые якобы были «связанны с Народно-освободительной армией Китая», ещё в мае. По утверждению властей, возможная кража этими людьми технологий и интеллектуальной собственности могла представлять угрозу национальным интересам США.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай призывает Госдеп США незамедлительно отменить решение о расширении ограничений для деятельности в стране китайских дипломатов. Новые правила требуют получать разрешения для посещения американских университетов и встреч с представителями местных властей, а также для проведения культурных мероприятий за пределами территорий дипломатических миссий КНР.

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