Бейрут, , 01:08 — REGNUM Ливанское движение «Хезболла» осудило новые санкции со стороны Соединенных Штатов, введённые против двух бывших членов правительства Ливана, сообщает Национальное новостное агентство.

«Санкции США лишь усилят приверженность народа своему праву на свободный выбор, национальное достоинство и суверенитет», — говорится в заявлении движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября США ввели санкции против экс-главы минфина Ливана Али Хасана Халила и бывшего ливанского министра транспорта Юсуфа Финьянуса. В санкционный список политики попали из-за их связей с движением «Хезболла».

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