Багдад, , 00:49 — REGNUM На 120 тыс. баррелей в день просит правительство Ирака сократить добычу нефти руководство автономного региона Иракский Курдистан. Об этом 9 сентября сообщает агентство Reuters.

По словам регионального министра Халеда аш-Шавани, который отвечает за отношения с федеральными властями Ирака, потребление нефти в Курдистане не выходит за рамки 30 тыс. баррелей в день. Шавани подтвердил, что в настоящее время регион обсуждает с федеральным правительством различные варианты соглашения о сокращении добычи нефти.

Напомним, что нефтяные запасы в районе провинции Киркук в Иракском Курдистане оцениваются примерно в 13 млрд баррелей и составляют около 12% всех запасов нефти в Ираке. В отношениях между Центральным правительством Ирака и руководством Иракского Курдистана, вопрос распределения доходов от добычи нефти из этих месторождений является одним из самых болезненных.

Как сообщало ИА REGNUM, в совместном заявлении минэнерго Саудовской Аравии и министерства нефти Ирака по итогам министерских переговоров было анонсировано дополнительное сокращение добычи нефти в Ираке в августе и сентябре на 400 тыс. баррелей в сутки.

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