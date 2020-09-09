Берлин, , 23:49 — REGNUM Результаты анализов проб, взятых немецкими медиками у блогера Навального, переданы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает 9 сентября агентство DPA со ссылкой на военное ведомство ФРГ.

Ранее представитель правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что Германия «не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России».

При этом Фиц опять потребовала от России предоставить полную информацию об инциденте с Навальным.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

Российские власти требуют представить факты и доказательства, однако Берлин до сих пор ограничивается голословными обвинениями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Берлине заявили, что Навальный выжил благодаря везению