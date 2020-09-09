Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Из-за того, что президент США Дональд Трамп скрывал от сограждан масштаб опасности COVID-19, последствия пандемии в стране оказались такими серьёзными, написал 9 сентября кандидат в американские президенты от Демпартии Джо Байден в Twitter.

Кандидат от демократов обвинил Трампа во лжи: зная, насколько опасен COVID-19, Трамп «сознательно не выполнял возложенных на него обязанностей».

Байден «Это предательство, от которого зависели жизни и смерти американцев».

Читайте также: Рейтинг популярности Трампа вырос до максимума с июня

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоятся 3 ноября. По данным одного из опросов, рейтинг Трампа подрос, но многие соотечественники негативно настроены по отношению к нему.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что Байден уничтожит средний класс в США