Вашингтон, 9 сентября 2020, 23:49 — REGNUM Из-за того, что президент США Дональд Трамп скрывал от сограждан масштаб опасности COVID-19, последствия пандемии в стране оказались такими серьёзными, написал 9 сентября кандидат в американские президенты от Демпартии Джо Байден в Twitter.
Кандидат от демократов обвинил Трампа во лжи: зная, насколько опасен COVID-19, Трамп «сознательно не выполнял возложенных на него обязанностей».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоятся 3 ноября. По данным одного из опросов, рейтинг Трампа подрос, но многие соотечественники негативно настроены по отношению к нему.
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